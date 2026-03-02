Lazio, sconfitta a Torino. Il Corriere dello Sport titola: "Sempre più giù"
02.03.2026 11:00 di Andrea Castellano
RASSEGNA STAMPA - "La Lazio si lascia andare", si legge all'interno de Il Corriere dello Sport. "Squadra molle, gara avvilente", viene scritto ancora. "Lazio sempre più giù" è l'apertura del giornale dopo la sconfitta della squadra di Sarri contro il Torino di D'Aversa, che ha battuto i biancocelesti grazie ai gol di Simeone e Zapata.
Attualmente la Lazio si trova decima a 34 punti in classifica, a due lunghezze di distanza dal Bologna e a quattro dal Sassuolo. La formazione di Sarri è sopra solo di un punto rispetto al Parma e rischia di scendere addirittura all'undicesimo posto in caso di vittoria dell'Udinese (contro la Fiorentina nel posticipo). Di seguito la prima pagina del quotidiano.
