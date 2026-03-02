Lazio, svolta (ancora) rimandata per Cancellieri: l'esterno si è perso
RASSEGNA STAMPA - È tornato dal 1’ dopo oltre un mese di attesa: Matteo Cancellieri non giocava titolare dal 24 gennaio, giorno della trasferta di Lecce, quando Maurizio Sarri gli aveva concesso l’ultima chance. Anche questa volta, però, l’attaccante è rimasto a secco. I suoi ultimi gol risalgono ancora alla gara d’andata contro il Torino, quella doppietta che sembrava averlo finalmente sbloccato sia mentalmente sia sotto porta.
Quello era il suo momento migliore, interrotto bruscamente da un infortunio muscolare che ne ha frenato la crescita. Nella partita di ieri non è riuscito a incidere in fase offensiva e al 65’ ha lasciato il campo a Gustav Isaksen. Alla luce di tutto questo, scrive il Corriere dello Sport, Cancellieri sembra destinato a tornare in panchina già mercoledì in Coppa Italia.