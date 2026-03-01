Lazio, senti Fonseca: "Lotito mi ha fatto sudare per Muslera!"
01.03.2026
RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Daniel Fonseca, doppio ex di Roma - Juventus e ora agente. In particolare ha raccontato alcuni dei trasferimenti più complicati che ha portato a termine negli ultimi anni, tra cui Muslera dalla Lazio al Galatasaray. Di seguito le sue parole.
"L’agente deve trovare i giocatori bravi, quelli che facilitano gli affari. Penso a Caceres al Barcellona e alla Juventus, Muslera alla Lazio e al Galatasaray. E ovviamente De Arrascaeta al Flamengo. Il colpo più tosto? Lotito mi ha fatto sudare come un difensore per portare Muslera a Istanbul".
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.