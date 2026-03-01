Serie A | Non solo la Lazio, altre tre sfide in programma: chiude Roma-Juve
01.03.2026 10:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la sfida di venerdì e i tre anticipi del sabato, la ventisettesima giornata di Serie A prosegue con le partite in programma di domenica. Oggi si riprenderà con Cremonese-Milan, alle 12.30, mentre alle 15.00 l'Atalanta, prossima avversaria della Lazio nella semifinale di Coppa Italia, farà visita al Sassuolo.
Alle 18.00 arriverà il fischio d'inizio del match che coinvolge la Lazio. I biancocelesti, reduci dal pareggio esterno contro il Cagliari, saranno ospiti del Torino all'Olimpico. Infine, in attesa delle due sfide in programma domani, alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Juventus per uno scontro diretto fondamentale per la Champions.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.