Lazio, Marchegiani: "Giocare senza tifosi è dura. Può diventare un alibi..."
Il doppio ex di Torino - Lazio Luca Marchegiani ha presentato la gara ai taccuini de Il Corriere della Sera, parlando del momento delle due squadre e della contestazione che stanno portando avanti entrambe le tifoserie. Di seguito le sue parole.
"Toro e Lazio devono dare una sterzata. La squadra biancoceleste non trasmette entusiasmo, ma non è lontana dalle sue possibilità: ha ceduto giocatori importanti, cerca nuove certezze. Il Toro invece ha preso una brutta piega e deve reagire. La protesta dei tifosi? Giocare senza pubblico sugli spalti è difficilissimo. Giocare senza pubblico arrabbiato, in contestazione, è comunque dura. Può diventare un alibi, una cosa negativa. Nelle sfide tattiche, la Lazio fa sempre bene: è organizzata, difficile che subisca. Le manca un po’ di efficacia offensiva, ma per il Toro sarà dura".