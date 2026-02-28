Lisci: "Il mio percorso dalla Lazio alla Spagna. Seguo la mia città e..."
28.02.2026 10:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Titone
La storia di Alessio Lisci è fatta di scelte coraggiose e percorsi fuori dagli schemi. Il tecnico dell’Osasuna che ha scritto una pagina storica battendo il Real Madrid in casa, ha un passato come tecnico delle giovanili della Lazio. A 25 anni lascia Roma per la Spagna, oggi a 40 è l’allenatore dell’Osasuna e uno dei tecnici italiani più apprezzati all’estero.
A Pamplona ha conquistato tutti, ma, nonostante la distanza, lo sguardo resta rivolto all’Italia, come rivelato in un’intervista al Corriere dello Sport: “L’Inter ha lo scudetto in tasca. Seguo molto Roma e Lazio, le squadre della mia città. Al momento una sta andando meglio dell’altra ma è normale, vanno a epoche”.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.