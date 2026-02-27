Lazio, Mattei: "Lotito non si prende le sue colpe, guarda ai demeriti della Roma"
Intervenuto in collegamento a Radiosei, Stefano Mattei si è soffermato sulla situazione attuale in casa Lazio, facendo un parallelismo tra la gestione di Lotito e quella di Cairo con il Torino. Queste le sue considerazioni:
“Il presidente non si prende le sue colpe, anche grazie alla Roma. La situazione Roma-Torino, per Cairo e Lotito è diversa: Lotito più che mettere in mostra i suoi meriti, mostra i demeriti della Roma. Se fosse stato a Torino questi tipi di ragionamenti non avrebbe potuti farli con la Juve; deve sperare che la Roma continui così. Si mette le medaglie dei demeriti altrui, non dei suoi meriti".
"Per fare il salto di qualità serve investire, dimensione che questa società non può permettersi, vuole restare nella sua comfort zone. La Lazio, che non andrà neanche in Europa, con quali risorse rinnoverà i contratti? E ci sono ben 12 calciatori in scadenza tra giugno e il 2027″.