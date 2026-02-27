Atalanta, tour de force tra Lazio e Bayern: gli impegni della Dea a marzo
L'Atalanta è l'unica squadra italiana ad aver superato i playoff e a giocarsi gli ottavi di finale di Champions League. I bergamaschi affronteranno il Bayern Monaco, una delle squadre più forti del mondo. Oltre alla massima competizione europea, però, la Dea dovrà avere a che fare anche con il campionato e la Coppa Italia, dove affronterà la Lazio in semifinale.
Il mese di marzo sarà un tour de force per l'Atalanta. Ecco di seguito tutte le sfide in programma:
Sassuolo-Atalanta (1 marzo, ore 15) - Serie A
Lazio - Atalanta (4 marzo, ore 21) - Coppa Italia, andata semifinali
Atalanta - Udinese (8 marzo, da definire) - Serie A
Atalanta - Bayern Monaco (10 o o 11 marzo, da definire) - Champions League, andata ottavi di finale
Inter - Atalanta (15 marzo, da definire) - Serie A
Bayern Monaco - Atalanta (17 o 18 marzo, da definire) - Champions League, ritorno ottavi di finale
Atalanta - Verona (22 marzo, da definire) - Serie A