Ex Lazio | Europa League, Celta Vigo agli ottavi: Vecino esulta - VIDEO
Il Celta Vigo ha battuto anche al ritorno il Paok Salonicco ai playoff di Europa League e ha conquistato il pass per gli ottavi. Oggi, a Nyon, si terrà il sorteggio che definirà il tabellone e il percorso delle partecipanti. Intanto però, gli spagnoli si godono la festa e con loro anche Matias Vecino.
L'ex centrocampista della Lazio, trasferitosi nella finestra di mercato di gennaio, ha festeggiato insieme ai compagni di squadra e ai tifosi al triplice fischio. Il momento è stato ripreso e pubblicato dal club sui profili social ufficiali.
Cuestión de fe 🩵 pic.twitter.com/c8J1KWur3l— Celta (@RCCelta) February 26, 2026
