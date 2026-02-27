Lazio, si ripropone il dilemma: in 12 sono in scadenza e tanti sono big

RASSEGNA STAMPA - Non finiscono mai i problemi in casa Lazio. Di tanto in tanto si ripropone quello sul futuro da capire se come progetto o rimpianto. Tra tutte le grane di questa stagione ci sono, nel mezzo, i contratti in scadenza nel 2026 e 2027. Da quando è stato riaperto il mercato, ricorda il Corriere dello Sport, solamente Marusic ha rinnovato ma la lista è ben più lunga. Basic, Hysaj e Pedro termineranno a giugno: il primo ha accettato l’offerta a fine dicembre ma se ne parlerà in estate, il terzino e l’attaccante lasceranno a zero. Il prossimo anno poi, c’è mezza squadra in uscita: Provedel, Gila, Romagnoli, Cataldi, Cancellieri, Lazzari, Pellegrini, Patric e Gigot.

A questo si aggiunge che Lotito e Fabiani devono decidere se tenere o vendere Cancellieri, in calo dopo l’exploit di inizio stagione. Se in estate la società ragionava per risparmio ora deve farlo per economia: perdere mezza squadra, prosegue il quotidiano, significa dover progettare acquisti in serie, s’aggiungerebbero a quelli già necessari e i conti bisogna farli con l’indicatore del costo del lavoro allargato e non solo, anche quelli tecnici: allenatore e giocatori.

