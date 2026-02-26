Real Madrid, tifoso dell'Oviedo rischia un anno di carcere per insulti a Mbappe
26.02.2026 19:30 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Un tifoso rischia il carcere per insulti razzisti nei confronti di Kylian Mbappé. I fatti risalgono alla partita fra Oviedo e Real Madrid, giocata il 24 agosto scorso.
L'accusa chiede una condanna di un anno di reclusione, oltre a una pena pecuniaria di 2.880 euro. La Procura della Repubblica, pur riconoscendo l'attenuante della responsabilità penale per ubriachezza, chiede ulteriori 2.000 per danni morali.
Il fatto. Nel corso di Oviedo-Real Madrid, dopo il gol di Mbappé al 37', l'imputato avrebbe pronunciato parole sprezzanti nei confronti di Mbappé e imitato gesti e suoni come quelli di una scimmia. A inchiodare il tifoso dell'Oviedo le immagini televisive, divenute peraltro virali attraverso i social.