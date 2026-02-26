Lazio, Montalbetti (Dik Dik) racconta: "Ho conosciuto Battisti e fin da subito..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il clima di Sanremo si fa sentire anche negli studi di Radiosei dove, nella giornata di oggi, è intervenuto Pietro Montalbetti, componente dei Dik Dik, che ha raccontato di un retroscena con Battisti.

L'INCONTRO CON BATTISTI - "Quando ho incontrato Battisti stava facendo un provino. Ho avuto subito una sensazione buona. A fine provino mi ha fatto sentire alcune sue canzoni, si è creato un buon rapporto. Rapporto di solidarietà e amicizia. Prima di arrivare al successo ci ha messo un po’, abbiamo fatto prima noi. Lui è stato un genio della musica. Quando lui ha fatto il primo Sanremo mi ha chiesto di accompagnarlo. ‘Storia di due amici’, siamo io e Lucio. In questo mio libro non parlo di musica, ma solo di noi. Per quanto riguarda i Dik Dik, non c’è un brano particolare: li porto un po’ tutti nel cuore".