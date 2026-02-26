Salernitana, Cosmi si presenta e cita la Lazio: "Ricordo che una volta..."
Serse Cosmi si è presentato alla Salernitana come nuovo allenatore del club. Nel corso della conferenza stampa, il tecnico ha parlato anche del modulo che vorrebbe utilizzare, citando un retroscena di qualche anno fa con la Lazio.
IL RICORDO DI COSMI - "A Perugia, in serie A, iniziai la preparazione con lo stesso modulo di Arezzo, però vedevo che c'erano situazioni che non mi convincevano e me ne accorsi proprio contro la Salernitana in coppa Italia. Sono sempre gli interpreti a determinare il gioco. Dopo l'esordio con il 4-4-1-1, su suggerimento di Materazzi, pensammo alla difesa a tre. Affrontammo la Lazio, perdemmo ma disputammo una prova di altissimo livello e per tre anni ho adottato il 3-5-2. Secondo me possiamo farlo bene anche noi".