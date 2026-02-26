Ronaldo diventa azionista: ecco quale club ha scelto
Cristiano Ronaldo ha deciso di puntare sul calcio spagnolo. Il portoghese ha infatti deciso di diventare azionista dell’Almeria acquisendo il 25% delle quote tramite CR7 Sports Investment.
L’approdo di Ronaldo rientra in un progetto più ampio di espansione internazionale guidato dal presidente Mohamed Al Khereiji, a capo del consorzio SMC Group, che controlla il club andaluso.
“Da tempo la mia ambizione è contribuire al calcio anche fuori dal campo. L’UD Almería ha basi solide e un potenziale di crescita evidente. Non vedo l’ora di collaborare con la dirigenza per accompagnare il club bella prossima fase di sviluppo”, ha dichiarato Ronaldo.
Al momento l’Almeria occupa il terzo posto nella Segunda Division spagnola e punta alla promozione in Liga.
