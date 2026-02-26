Lazio | Provedel spera nel rinnovo, ma tutto dipende da Sarri: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - In una stagione dalle mille complicazioni per la Lazio, la difesa è sicuramente una delle poche note liete. Molto probabilmente è grazie a lei se i biancocelesti non si trovano ancora più in basso in classifica, vicino alla Fiorentina.

Sono solo venticinque le reti incassate, la Lazio è settima in Serie A in questa classifica. Vista la penuria offensiva, poteva essere molto più giù. Dodici clean sheet, con cinque 0-0: il lavoro di Sarri è stato fondamentale per dare compattezza al gruppo e una solidità che era difficile da trovare.

In questo contesto, Ivan Provedel si è rivelato uno dei migliori della stagione biancoceleste. Un "uomo di Sarri", scelto dal tecnico già da inizio anno come portiere titolare, a discapito del giovane Mandas che si è trovato costretto a ripartire dall'Inghilterra visto il poco spazio concesso a Roma. La scorsa stagione non è stata delle migliori, ma adesso Provedel sembra aver ritrovato quella sicurezza e quella leadership di due stagioni fa.

Il picco più alto l'ha vissuto in quella magica notte di Champions, con il gol allo scadere contro l'Atletico Madrid, poi la lenta involuzione. Ora Provedel è tornato al centro, ma il suo contratto è in scadenza nel 2027. Come riporta l'edizione odierna de Il Tempo, lui resterebbe volentieri, aspetta una proposta soddisfacente da parte della società e spera nel rinnovo.

Ha lanciato chiari segnali, vorrebbe rimanere nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta, ma tutto (o quasi) dipenderà dalla permanenza di Sarri, il quale ha comunque un contratto che lo lega alla Lazio fino al 2028, ma la situazione va oltre i contratti. Poi, va tenuto in considerazione il possibile rientro di Mandas: non è sicuro che il Bournemouth riscatterà il portiere greco.