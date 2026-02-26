Lazio, Cruz racconta: "El Jardinero? Ecco perché mi chiamano così..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Julio Cruz è stato un attaccante della Lazio tra il 2009 e il 2010, al termine della propria carriera da calciatore. In biancoceleste è arrivato da giocatore già affermato dopo aver vestito anche le magliette di Inter e Bologna in Italia.

Al momento del suo arrivo nella Capitale è stato accolto da tutti con il soprannome che lo ha sempre contraddistinto nel corso della sua carriera El Jardinero. Un soprannome, però, dall'origine sconosciuto e al quale sono state attribuite più motivazioni. a far chiarezza, raccontando la storia vera, è stato lo stesso Cruz ai microfoni di Sky Sport.

IL RACCONTO - "È nato in Argentina, ho fatto il mio primo gol alla Bombonera contro il Boca Juniors e nessuno sapeva chi fossi. Da lì tutti iniziarono a chiederselo. Un giornalista che seguiva il Banfield disse che io ero un giardiniere del campo di allenamento perché un giorno mi vide giocare con un tagliaerba".