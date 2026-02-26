Lazio, l'infermeria blocca le rotazioni: le idee di Sarri per il doppio impegno

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tutti in ballo, tutti sul filo. Maurizio Sarri ragiona su un doppio binario: quattro giorni per studiare le contromisure anti-Torino e, allo stesso tempo, per pianificare la semifinale di Coppa Italia.

L’infermeria complica i piani e cancella rotazioni importanti. In regia il caso è chiaro: Rovella è ko e resterà fuori circa tre mesi dopo l’operazione alla clavicola destra fratturata a Cagliari. Cataldi, di conseguenza, difficilmente potrà rifiatare nei prossimi 180 minuti e, più in generale, fino a fine maggio: il suo ruolo da titolare fisso è diventato ancora più centrale. Gli stop di Gila e Basic, oltre alla lunga assenza di Pedro, riducono ulteriormente le alternative e costringono a caricare più minuti su diversi uomini.

In avanti le soluzioni sono tante: Maldini potrebbe partire dalla panchina per la prima volta dal suo arrivo; spingono per una chance Ratkov e Dia, così come Cancellieri (insidia Isaksen a destra) e Noslin, utilizzabile sia da centravanti sia a sinistra al posto di Zaccagni. In ogni caso sono previste staffette in tutti i reparti.

A centrocampo ci sono due maglie da assegnare tra Dele-Bashiru, Taylor e Belahyane; in più non bisogna dimenticarsi di Przyborek, che spera nell’esordio a gara in corso. In difesa, con Gila out almeno domenica, secondo il Corriere dello Sport prende quota la coppia Patric-Provstgaard se Romagnoli dovesse riposare, anche se così verrebbe meno la guida della linea. A sinistra continua il ballottaggio Tavares-Pellegrini; a destra Marusic è l’unico senza un vero cambio, a meno di un rilancio di Hysaj o del rientrante Lazzari.