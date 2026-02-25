Champions League, tocca ad Atalanta e Juve: il programma dei playoff
25.02.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo l'eliminazione dell'Inter contro il Bodo/Glimt, ora è il turno di Atalanta e Juventus. Entrambe le italiane, rispettivamente contro Borussia Dortmund e Galatasaray, hanno il compito di rimontare i risultati dell'andata per passare i playoff di Champions League. In campo anche PSG - Monaco e Real Madrid - Benfica. Di seguito il programma completo.
Atalanta - Borussia Dortmund, ore 18:45;
Juventus - Galatasaray, ore 21:00;
PSG - Monaco, ore 21:00;
Real Madrid - Benfica, ore 21:00.
