Lazio, Rambaudi: "Mercato estivo? Qui si deve cambiare passo"
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio soffermandosi, soprattutto, sulle difficoltà dentro e fuori dal campo.
"In questo momento la Lazio un calciatore la sceglie per scommettere, se magari deve rimettersi in gioco oppure è alla ricerca di conferme; in questa situazione è difficile che questo club sia una ‘prima scelta’, perché il calcio vive di emozioni e qui mancano. Questo dovrebbe capire chi comanda".
"La rivoluzione estiva in difesa? In questo momento è complicato pensare ai prossimi mesi, qui si deve cambiare passo".
