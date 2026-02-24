Collovati durissimo sul Var: "Una barzelletta all'italiana!"
24.02.2026 18:40 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
A MilanNews.it è intervenuto Fulvio Collovati, per dire la sua sulla corsa allo Scudetto e non solo. L'ex calciatore si è espresso duramente anche sul Var:
"Se ne stanno accorgendo tutti ora, sto dicendo da tre mesi che il VAR è una barzelletta all'italiana. Ha tolto potere agli arbitri che ormai non decidono più. Anche il più grande arbitro, tipo Doveri, aspetta sempre la decisione del VAR".
Decisione diventata comica: a volte interviene, a volte non può farlo, poi il protocollo. Una pagliacciata da risolvere, mi stupiscono che i vertici non hanno ancora risolto questo problema. Il campionato deve essere deciso dal campo, non dal VAR. Così com'è non serve a nulla".
