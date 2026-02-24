Torino, un centrocampista salterà la Lazio: la decisione del Giudice Sportivo

24.02.2026 17:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Torino, un centrocampista salterà la Lazio: la decisione del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo ha diramato un comunicato con tutte le sue decisioni relative alla ventiseiesima giornata di campionato. In particolare è stata confermata l'espulsione contro il Genoa di Emirhan Ilkhan, centrocampista del Torino. Per questo salterà la prossima gara contro la Lazio. Di seguito la nota.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ILKHAN Emirhan (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

