Lazio, Trevisani: "La fase difensiva è tra le migliori, ma il Cagliari..."

Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni di Tuttocagliari.net per commentare la prestazione del Cagliari nello 0-0 contro la Lazio di sabato sera.

"Si tratta di un buon punto, che proietta i sardi a un passo da quota 30. Diciamo che abbiamo visto una squadra un po’ più logica, dal punto di vista della formazione e dell’assetto in campo, rispetto a quella che aveva affrontato il Lecce. Sta di fatto che, allo stato attuale, ai rossoblù bastano due vittorie per conseguire la salvezza".

"Quella di sabato con la Lazio non è stata una prestazione indimenticabile, ma è arrivato un pareggio con un avversario tecnicamente superiore e, soprattutto, abilissimo in fase difensiva: i biancocelesti sono tra le compagini che hanno subito meno reti in Serie A".

