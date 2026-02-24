Lazio, chiusa la prelazione per l'Atalanta: confermati meno di 2mila abbonati
RASSEGNA STAMPA - Si è chiusa ufficialmente la fase di prelazione di vendita dei biglietti per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il totale è di poco meno di 2mila posti confermati sui 29.918 abbonati che potevano acquistare il tagliando a prezzi vantaggiosi.
Questo vuol dire che in 28mila hanno deciso di restare fuori nonostante l'offerta per entrare allo stadio il prossimo mercoledì. Il motivo è legato alla contestazione portata avanti dal tifo organizzato contro la società: "La decisione presa è tra le più sofferte dei 21 anni di gestione Lotito, ma siamo giunti al limite massimo di sopportazione", recitava il comunicato.
Ora ci sarà la fase di vendita libera per capire quante persone saranno davvero all'Olimpico. Il via libera scatterà a partire dalle 10 di venerdì 27 febbraio, quando sarà possibile acquistare i posti liberi e quelli non confermati a prezzi maggiorati.