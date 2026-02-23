Serie A, la Fiorentina vince di misura col Pisa: come cambia la classifica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

Il primo posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A ha dato il suo verdetto: la Fiorentina ha battuto il Pisa 1-0. È bastato un gol di Kean dopo pochi minuti dal calcio d’inizio per tirare la Viola fuori dalla zona retrocessione, tre punti che permettono alla squadra di Vanoli di portarsi al sedicesimo posto a quota 24 davanti a Cremonese e Lecce che hanno gli stessi punti.

Una sconfitta che al contrario, condanna i nerazzurri a un passo dalla B. La squadra di Hiljemark ha appena 15 punti, gli stessi del Verona fanalino di coda, e a -9 dalla salvezza che si allontana sempre di più.

