Milan, Loftus-Cheek e le foto shock dopo l'infortunio: come sta - FOTO

Loftus-Cheek ha subito un bruttissimo infortunio durante la sfida contro il Parma, dopo un impatto violento con Corvi. Il centrocampista del Milan è stato costretto a abbandonare in barella il terreno di gioco dopo pochi minuti e trasportato in ospedale per accertamenti. Il club, con un comunicato, ha fatto sapere che: "Nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso. I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane".

Il rossonero, all'indomani dell'incidente e dell'operazione, ha dato aggiornamenti circa le sue condizioni pubblicando anche degli scatti del prima e dopo l'intervento. "È stato un duro colpo, ma il peggio è alle spalle. Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione. Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi, forti e uniti. Together" ha scritto a corredo delle immagini.

Resta da capire come riuscirà ad alimentarsi in questo primo periodo post operatorio, probabilmente dovrà ricorrere all'utilizzo di una cannuccia.

