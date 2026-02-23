Lazio, Rovella si è operato alla clavicola: la nota del club
Dopo la frattura della clavicola destra rimediata nell'ultima gara contro il Cagliari, il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella si è sottoposto a un intervento chirurgico. Di seguito la nota del club.
"La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Rovella è stato sottoposto nel pomeriggio odierno a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola destra, riportata nel corso della gara disputata a Cagliari.
L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo specifico, sotto il costante monitoraggio dello staff medico biancoceleste".
La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Rovella è stato sottoposto nel pomeriggio odierno a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola destra, riportata nel corso della gara disputata a Cagliari.— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 23, 2026
L’intervento è perfettamente… pic.twitter.com/jazWSPMWbR