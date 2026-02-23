Bologna, Castellini: "Coppa Italia? Dispiace uscire contro questa Lazio"
23.02.2026 12:45 di Christian Gugliotta
In un'intervista concessa per l'edizione bolognese del Corriere della Sera, l'ex capitano del Bologna Marcello Castellini ha parlato del momento delicato vissuto dalla squadra di Italiano, tornando anche sull'eliminazione in Coppa Italia inferta dalla Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Qualche intoppo c'è stato ma è normale quando si viene da una stagione importante e non si è un top team. La squadra paga ancora le cessioni di giocatori importanti. In campionato però possono rimettersi in carreggiata ed eliminare il Brann in Europa darebbe morale. Mi dispiace solo per l'uscita in Coppa Italia contro una Lazio che balbettava".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.