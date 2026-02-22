Milan, bruttissimo infortunio per Loftus-Cheek: frattura ai denti e non solo

22.02.2026 21:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Tuttomercatoweb.com
Notizie solo in parte confortanti per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo pochi minuti nella partita contro il Parma, a seguito di un violento scontro con il portiere ospite Corvi, che lo ha costretto ad essere trasportato fuori dal campo in barella, con tanto di collare immobilizzante, dritto verso l'ospedale.

E a seguito degli esami strumentali effettuati, viene fatto sapere che Loftus-Cheek non abbia riportato un trauma cranico commotivo né perdita di coscienza. Il colpo ha però causato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Il calciatore, quindi, sarà sottoposto a intervento chirurgico nel corso della notte. Da capire l'entità esatta dell'infortunio, ma da quanto trapela dovrebbe essere uno stop serio.

