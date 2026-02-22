Tudor, debutto da incubo col Tottenham: travolto nel derby contro l'Arsenal

22.02.2026 22:00 di  Daniele Rocca  Twitter:    vedi letture
Fonte: Tuttomercatoweb.com
Tudor, debutto da incubo col Tottenham: travolto nel derby contro l'Arsenal

Il debutto di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham Hotspur è stato tutt’altro che indolore: nel North London Derby, gli Spurs sono stati travolti dall’Arsenal per 4-1, nonostante alcuni segnali positivi, come la ritrovata verve di Randal Kolo Muani.

Arrivato come "pompiere" per sostituire Thomas Frank e nominato fino al termine della stagione, il tecnico croato si trova a dover gestire una squadra in piena crisi: il Tottenham è sedicesimo in Premier League e già eliminato da FA Cup e League Cup. Una posizione inaspettata per un club che non conosce la retrocessione dalla stagione 1977-78. L’obiettivo è chiaro: stabilizzare la squadra, ristabilire ordine nello spogliatoio e salvaguardare la permanenza nella massima serie. Ogni punto diventa prezioso e ogni partita assume i contorni di una finale.

"Bisogna lavorare", ha sottolineato Tudor. "In passato abbiamo preso troppe cattive abitudini. Ognuno di noi deve mettersi in discussione, progredire e dimostrare umiltà. Tutto si basa sul lavoro: correre di più, vincere i duelli, recuperare i secondi palloni. Ci siamo preparati per quattro o cinque giorni, ma loro erano più veloci. I giocatori hanno mostrato determinazione, volevano correre e agire, ma abbiamo pressato alto senza riuscire a recuperare il pallone. Sono più forti, hanno più potenza ed energia. Ci credono di più e questo fa la differenza. Dobbiamo imparare da questo".

Oltre ai numeri sul tabellino, il vero banco di prova per Tudor sarà la capacità di infondere nuova mentalità e solidità tattica in uno spogliatoio fragile, per affrontare una parte finale di stagione decisamente ad alta tensione.

Daniele Rocca
autore
Daniele Rocca
Quanto sarebbe bello scrivere solo di quello che ami? Ho iniziato qui nel 2013 e non ho più smesso. Non mi vergogno di dire che vivo per lei. La Lazio sono io, siamo noi.