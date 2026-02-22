Napoli, Manna protesta: "Inaccettabile perdere per colpa del Var"
Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato in conferenza stampa dell'episodio chiave della gara. Il diesse azzurro, infatti, si è espresso sul gol annullato a Gutierrez per il fallo di Hojlund su Hien fischiato dall'arbitro Chiffi. Di seguito le sue parole.
"Noi a Bergamo abbiamo giocato bene e segnato due goal all'Atalanta. Quello che è successo oggi è qualcosa di veramente sconcertante che solo gli arbitri hanno visto. Cosa non ha funzionato al VAR? Non ho risposte a questo: noi non ci siamo mai lamentati, siamo sempre stati corretti. E' una stagione difficile, e uscire da qua senza punti per errori di altri vuol dire che è una situazione preoccupante".
"Sbagliare può capitare, ma se abbiamo il VAR che può aiutare l'arbitro allora cambia tutto. Dalla tribuna pensavamo che la palla fosse uscita: non capisco perché il VAR non abbia controllato. Noi non siamo gli unici, ma da sopra bisogna fare dei ragionamenti".