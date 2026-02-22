Ranieri: "Nazionale? Ho scelto la Roma. Sarebbe successo il finimondo"
In una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero, Claudio Ranieri ha ripercorso la sua carriera, esprimendosi per la prima volta anche sul 'no' alla Nazionale per proseguire la sua avventura all'interno della Roma.
L'ex tecnico ha ammesso la difficoltà di quella decisione, spiegando poi il suo pensiero sulle conseguenze che avrebbe avuto il doppio-ruolo: "Ci sarebbe stato un conflitto di interessi pazzesco".
E ancora: "Un esempio: io sono il punto di riferimento dei Friedkin, c'è una partita della Nazionale, e la domenica si gioca Roma-Napoli o Roma-Inter o Roma-Juve. E io non convoco nessun giocatore della Roma, oppure li convoco ma non li faccio giocare, e mando in campo i giocatori dell'altra squadra. In Italia cosa succederebbe? Un finimondo. Mi è sembrata la scelta più onesta".