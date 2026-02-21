Cagliari - Lazio | Caicedo e quel gol nel finale: Pisacane fu decisivo
RASSEGNA STAMPA - Cagliari - Lazio è una sfida dal significato profondo se si torna indietro di qualche anno. Esempio e apice di un sogno, quello vissuto per gran parte della stagione 2019-20, quando poi arrivò il Covid a interrompere il campionato e la cavalcata biancoceleste.
Proprio in quella gara, con i sardi sorprendentemente in piena lotta Champions League, accadde l'impossibile. La Lazio era in svantaggio fino agli ultimi minuti, poi durante il recupero avvenne il sorpasso a firma di Luis Alberto e Felipe Caicedo, con il gol nel finale che ha fatto esplodere di gioia tutto il popolo laziale, alimentando così il sogno.
Tra le fila cagliaritane, quel giorno, c'era anche Fabio Pisacane, oggi allenatore del club sardo. E proprio in quella gara è stato determinante per sancire la vittoria biancoceleste: come ricorda Il Messaggero, infatti, è stato proprio lui ad esser sovrastato da Caicedo sul cross di Jony, con il pallone che poi è finito in rete decretando l'1-2 finale e la vittoria della Lazio.