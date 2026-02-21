Lazio | Prima squadra, Primavera e Women in campo: il programma
21.02.2026 12:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
La squadra di Sarri scenderà in campo questa sera alle 20.45 contro il Cagliari, ma non saranno gli unici biancocelesti impegnati oggi. Sabato 21 febbraio, infatti, sarà giorno di gara anche per la Primavera e la Lazio Women.
La Women, attualmente quinta in classifica, ospiterà il Milan al Fersini alle 15.00, mentre la Primavera sarà in trasferta. I ragazzi di Punzi scenderanno in campo contro la Fiorentina sempre alle 15.00, con l'obiettivo di allungare a 13 la striscia di risultati utili consecutivi, avvicinando così la zona playoff, attualmente distante 3 punti.
