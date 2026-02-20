Lazio, il punto sugli infortunati: come stanno Basic, Gila, Pedro e gli altri
20.02.2026 16:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
All'interno del comunicato dei convocati della Lazio per la gara contro il Cagliari, la società ha pubblicato un aggiornamento relativo agli infortunati Pedro, Gila, Basic, Lazzari e Gigot. Di seguito la nota.
"A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: Pedro (distorsione alla caviglia), Gila (infiammazione tendinea al ginocchio) e Basic (infiammazione tendinea all`adduttore) continuano il loro programma fisioterapico per recuperare dai rispettivi infortuni. Lazzari e Gigot hanno invece svolto una seduta atletica individuale".