Lazio, il club celebra Mihajlovic: il ricordo nel giorno del suo compleanno
La Lazio celebra Sinisa Mihajlovic. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 57 anni, il club biancoceleste ha ricordato il campione serbo, scomparso prematuramente nel dicembre 2022 al termine di una battaglia contro la leucemia. Di seguito il comunicato diffuso sul sito ufficiale:
"Avrebbe spento oggi 57 candeline l'indimenticato Sinisa Mihajlovic.
Calciatore biancoceleste dal 1998 al 2004, colleziona 193 presenze con l’Aquila sul petto, realizzando 33 reti e vincendo sette trofei: uno Scudetto, una Supercoppa europea, una Coppa delle Coppe, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane.
Mihajlovic detiene il record di 28 reti su punizione in Serie A (in coabitazione con Andrea Pirlo). Inoltre, il 13 dicembre 1998 riuscì a realizzare una tripletta su calcio da fermo nel 5-2 con il quale la Lazio superò all’Olimpico la Samp. Un’impresa simile era accaduta prima solo a Giuseppe Signori che il 10 aprile 1994 fece tripletta in Lazio-Atalanta 3-1.
Scomparso il 16 dicembre 2022, il serbo rimarrà per sempre nella leggenda biancoceleste".