Lazio, Zazzaroni: "Flaminio? Non ci credo! E Lotito non vuole vendere"
In collegamento a TMW Radio è intervenuto il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che ha parlato della situazione della Lazio tra la presentazione del Flaminio, la protesta dei tifosi e l'annuncio di Lotito che non venderà la società. Di seguito le sue parole.
"Il nuovo fenomeno? I vuoti allo stadio dei tifosi di Torino e Lazio. Ci rimettono ma sono contro una certa gestione e lo dimostrano nella maniera più civile al mondo. Il Flaminio? Non credo più a queste cose. Quando vedrò la posa della prima posa, anche della Roma, allora ragionerà in termini positivi. La presentazione di stadi che poi vengono bloccati... In Italia è sempre così, ci sono sempre problemi e non facciamo nulla. Lotito? Gli credo che non voglia vendere. Tutte le voci di fondi o altro? Non ha intenzione di vendere, è un dato di fatto".