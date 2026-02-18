Lazio, il tifo organizzato ha deciso: l'appuntamento sui social
18.02.2026 09:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
L'appuntamento è fissato alle ore 12.00. Il tifo organizzato, come annunciato sul proprio profilo Instagram, ha svelato che emetterà un comunicato ufficiale in cui, presumibilmente, verrà resa nota la decisione su cosa fare in vista della prossima partita in casa contro l'Atalanta. Il popolo biancoceleste è impaziente. Come si evince dai commenti sotto il post, ognuno dice la propria sulla semifinale di Coppa Italia, ma tutti attendono di potersi confrontare con la scelta definitiva, prima di poter prendere la propria posizione.
