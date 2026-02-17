Champions League | Serata amara per Atalanta e Juve. Bene Real e Psg
Tempo di Champions League e di playoff per le squadre che, nel maxi girone, non sono riuscite a qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale.
Serata amara per le italiane che subiscono due pesanti ko. La Juventus esce con le ossa rotte dalla trasferta contro il Galatasaray che si impone per 5-2. Gabriel Gomes apre le mercature ma dopo appena 30 secondi Koopmeiners pareggia e poi completa la rimonta formando una doppietta. Nella ripresa però i padroni di casa trovano il 2-2 con Non Lang che poi segna anche la rete del 3-2. La Juve rimane in 10 per l’espulsione di Cabal e il Gala dilaga con Sanchez e Boey.
Ko anche per l’Atalanta di Palladino che cade in casa del Borussia Dortmund che si impone per 2-0 con le reti di Guirassy e Beier.
Vince in trasferta il Psg che si impone in casa del Monaco per 2-3 e vittoria in trasferta anche per il Real Madrid che si impone di misura contro il Benfica di Mourinho.
