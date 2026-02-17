Lazio-Sassuolo, prezzi e modalità di vendita dei biglietti: tutti i dettagli
Nella giornata del 18 febbraio non saranno messi in vendita solamente i biglietti per Lazio-Atalanta, ma anche quelli per Lazio-Sassuolo. Ecco di seguito il comunicato con tutte le informazioni: La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di mercoledì 18 febbraio, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Lazio-Sassuolo.
VENDITA PACK LAZIO STYLE 2 GARE ATALANTA + SASSUOLO:
- dal 18 febbraio al 3 marzo regala i prodotti ufficiali S.S. Lazio e accedi allo Speciale Pack Atalanta / Sassuolo.
Clicca qui per visualizzare prezzi e settori abilitati per lo Special Pack.
Con una spesa minima di 20 € presso i Lazio Style 1900 Official Store, riceverai un codice univoco che ti permetterà di acquistare contestualmente presso i Lazio Style oppure on line tramite il sito internet di Vivaticket un pack comprensivo delle partite Lazio-Atalanta valida per la Coppa ItaliaFrecciarossa e Lazio-Sassuolo valida per la Serie A Enilive, ad un prezzo promozionale.
Questa vendita sarà solo cartacea e non digitale su card Lazio Eagle e 1900. Per entrambe le gare sarà necessario presentare ai tornelli dello stadio lo stesso biglietto cartaceo acquistato.
Il mini abbonamento cartaceo denominato PACK 2 PARTITE valevole per le due gare contiene gli eventi:
- LAZIO-ATALANTA (Semifinale della Coppa Italia Frecciarossa in programma mercoledì 4 febbraio alle 21:00);
- LAZIO-SASSUOLO (28^ giornata Serie A Enilive con data e orario da confermare).
VENDITA LIBERA
- dalle ore 10:00 di mercoledì 4 marzo verranno messi in vendita i posti liberi.
Punti Vendita:
- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
- Punti vendita Vivaticket
Le due tariffe agevolate, Invalidi al 100% e Disabili in carrozzella, entrambi con accompagnatori, si potranno acquistare solo presso i negozi Lazio Style 1900.
TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D`INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.
Al costo dei biglietti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%.
(*) I biglietti ridotti Invalidi Civili al 100% e la Tribuna Tevere non deambulanti entrambi con accompagnatore, posso essere acquistati solo presso i Lazio Style 1900.
(**) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi nati dal 01/01/2010.
(***) Tutti i ragazzi nati dal 01/01/2012 accompagnati da un genitore (o parente entro il 4° grado) in possesso di biglietto a pagamento, potranno accedere gratuitamente allo stadio ritirando contemporaneamente l’apposito tagliando nominativo omaggio e il biglietto a pagamento dell’accompagnatore.
L’operazione Omaggio Under 14 si potrà essere effettuata esclusivamente presso uno dei Lazio Style 1900 e, solo il giorno della gara, presso la biglietteria di Via Nigra. Il ritiro del biglietto omaggio under14, deve esser fatto in contemporanea all’acquisto del biglietto dell’adulto. Clicca quiper leggere le indicazioni degli omaggi under 14.
I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2022 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.
All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.
Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei biglietti:
Via dei Gladiatori per i biglietti Media - Sponsor Hospitality - Tribuna D`Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario;
Piazza Lauro De Bosis per i biglietti di Tribuna Tevere, Distinti Sud Est;
Viale delle Olimpiadi per i biglietti di Curva Maestrelli;
Via Nigra-Stadio dei Marmi per i biglietti di Tribuna Disabili in Carrozzella;
Piazza Piero Dodi per i biglietti di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere.
Si ricorda che chi acquista fisicamente un biglietto presso un punto vendita è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso (D.L. 8/2/2010 nr. 8).
Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.
Nella vendita libera il numero massimo di biglietti acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d’identità.
CAMBIO NOMINATIVO
Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui.
Il Cambio nominativo è sempre vietato per i biglietti del settore ospiti.
Solo ed esclusivamente il giorno della gara, con orari da definire in base alla calendarizzazione del match, sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra - Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria.
Presso lo stesso punto vendita, verranno rilasciati i biglietti Coni e FIGC ma solo ed esclusivamente il giorno della gara, con orari da definire in base alla calendarizzazione del match, Sportello Accrediti.
Per esporre uno striscione NON CENSITO DALL’OSSERVATORIO allo stadio, è obbligatorio presentare una richiesta entro 48 ore dall’evento. Clicca qui per scaricare il modulo per poi inviarlo alla mail: SLO@SSLAZIO.IT. Il richiedente verrà contattato solo in caso di esito negativo.