Lazio - Atalanta, il messaggio del falconiere: "L'Olimpico era per pochi..." - VIDEO
15.02.2026 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il falconiere della Lazio Giacomo Garruto ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video del volo dell'aquila Flaminia prima della gara contro l'Atalanta. Di seguito il suo post e ciò che ha scritto a riguardo.
"Vento e Identità. Ieri sera l'Olimpico era per pochi, avvolto in un silenzio insolito. Ma lassù, tra le correnti di una Roma che non smette mai di soffiare, Flaminia ha deciso di regalarci uno dei suoi voli più lunghi e maestosi. Non era un semplice atterraggio: era una danza sopra il risultato, sopra l'amarezza, sopra tutto quello che passa; perché i giocatori cambiano e le partite finiscono, ma il simbolo resta lì, a dominare il cielo!".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.