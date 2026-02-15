Lazio, i tifosi rispondono all’appello di Marusic: "Cercate di capirci"

Un Olimpico silenzioso quello che si è visto ieri in occasione della sfida contro l’Atalanta. Un big match dal peso specifico non indifferente in cui il supporto dei tifosi avrebbe potuto fare la differenza, la loro assenza ha fatto molto rumore. La protesta prosegue, i sostenitori - esausti per la gestione della società - hanno ribadito la loro posizione e così come era accaduto contro il Genoa, anche ieri hanno deciso di non entrare allo stadio.

“Un atto d’amore” come lo ha definito Sarri, una decisione che non si prende certo a cuor leggero e che ha portato Marusic, a nome di tutta la squadra, a fare un appello nel post partita. “Vedere lo stadio vuoto anche stasera pesa troppo per noi giocatori. Voglio dire a nome mio e di tutta la squadra che abbiamo bisogno di loro” ha detto il montenegrino.

Le sue parole non hanno lasciato indifferente il popolo laziale che, rispondendo con commenti lasciati sotto l’ultimo post del club, ha spiegato e sottolineato ancora una volta il proprio punto di vista e l'idea di proseguire su questa linea. “Quando se ne andrà saremo in 250 mila allo stadio”, “Cercate di capirci. Tenete duro come stiamo facendo noi”, “Dispiace ma non ne possiamo più”, sono solo alcuni dei messaggi. In molti non credono alla spontaneità delle dichiarazioni, considerato un appello obbligato per cercare di riavvicinarli.

