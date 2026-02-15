MIXED ZONE | Lazio, Provstgaard: "Voglio diventare titolare. Tifosi? Difficile senza di loro"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Oliver Provstgaard è intervenuto anche in zona mista al termine della sconfitta contro l'Atalanta. Il difensore biancoceleste, rispondendo alle domande dei cronisti presenti, ha analizzato la partita di questa sera e la situazione attuale di casa Lazio:

Come mai quest'alternanza di risultati?

"È il nostro problema in questo momento. Stiamo provando ad avere maggiore continuità, ma è un po' difficile".

Gestione del pallone in fase offensiva?

"Dobbiamo rivedere la partita e capire cosa avremmo potuto far meglio. Dobbiamo far meglio nel loro centrocampo, possiamo fare di più con la palla".

La tua ambizione è diventare un titolare di questa squadra?

"Questo è il mio obiettivo, il mister deciderà quando sarà il mio momento. Sono felice dell'opportunità che mi ha dato l'allenatore di giocare 90 minuti contro l'Atalanta. Sto crescendo e sono soddisfatto della mia crescita".

Il campionato per farsi trovare pronti per la Coppa Italia?

"Il campionato è importantissimo, anche se stiamo perdendo più partite. Dobbiamo essere pronti per la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta, e se vogliamo farci trovare pronti bisogna allenarsi ogni giorno con grande opportunità. Le opportunità arriveranno solamente per chi lavora".

Quanto vi sono mancati i tifosi?

"È difficile giocare quando non ci sono i tifosi. Loro ci danno qualcosa in più. Però la situazione è questa, quindi dobbiamo lavorare e far bene anche senza di loro".

Pubblicato il 14/02