Lazio, Sarri: "I tifosi hanno le loro buone ragioni, ma ci mancano"
14.02.2026 20:50 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nella conferenza stampa stampa post Lazio - Atalanta, Maurizio Sarri si è spoffermato anche sull'Olimpico vuoto per l'assenza dei tifosi. Queste le sue parole:
“Stadio vuoto? Sicuramente se c’erano i soliti 45mila la gara poteva prendere un’altra piega, però hanno deciso così e avranno le loro buone ragioni. So solo che a noi ci mancano”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.