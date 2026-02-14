Atalanta, Zalewski a Dazn: "La Lazio è una grande squadra, tornare qui..."

TUTTOmercatoWEB.com

Zalewski, autore del gol del raddoppio, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Lazio - Atalanta. Queste le sue parole: “È un messaggio importante, una grande vittoria in uno stadio complicato contro una grande squadra. Siamo stati bravi a interpretare la gara, siamo contenti dei tre punti. È sempre bello tornare qui e giocare in questo stadio soprattutto quando viene la tua famiglia e ci sono tante persone che fanno il tifo per te".

"Gol? Mi ha ricordato il gol che ho fatto a Torino con la maglia dell’Inter, penso sia stato un bel gol. Classifica? Si guarda avanti, il campionato è lungo e ci aspetteranno partite importanti e difficili. Ci sarà da soffrire e da guadagnare tanti punti”.

