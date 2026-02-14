Lazio, Sarri: "Ratkov? Per me non può fare l'esterno"
14.02.2026 21:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
C'è stato spazio anche Petar Ratkov nel finale di gara dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta. Per l'attaccante anche una buona chance di andare a segno che però non si è chiusa in maniera positiva.
Sul ruolo in campo del calciatore ecco il pensiero di Sarri: "Io il giocatore non lo conoscevo. Dall'impressione che ho durante gli allenamenti, per me non può fare l'esterno. Può darsi però che possa essere sbagliata la mia sensazione".
