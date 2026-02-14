CLASSIFICA | Lazio, altro stop: mancato l'allungo sull'Udinese
14.02.2026 20:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Cade all’Olimpico la Lazio di mister Sarri per mano dell’Atalanta di Palladino che si impone per 0-2 con le reti di Ederson, su calcio di rigore, e di Zalewski. Uno stop amaro per i biancocelesti che arriva dopo la vittoria contro il Genoa e il bel pareggio dell’Allianz Stadium contro la Juventus.
Un ko che non permette alla Lazio di scalare la classifica: la squadra di Sarri rimane a quota 33 punti e all’ottavo posto senza chance di poter accorciare sul Como che rimane a 41. Attenzione anche all’Udinese che si trova a un solo punto (32).
