Lazio, Sarri sui tifosi: "Se tornano i ragazzi sono contenti, io più di loro"
Tanti i temi toccati da mister Sarri al termine della gara della Lazio, uscita ko contro l'Atalanta. Tra questi impossibile non parlare dei tifosi e della protesta che, anche oggi, ha portato l'Olimpico a essere semimuovo.
“Se voglio chiedere ai tifosi di tornare? Marusic a nome di tutta la squadra l’ha già chiesto. Chiaro che a noi farebbe un piacere immenso se la gente tornasse allo stadio".
"Considero un atto d’amore comunque rimanere fuori. Il nostro popolo non chiede di vincere tutto ma chiede che la Lazio sia competitiva. Se tornano i ragazzi sono contenti e io più di loro. Se i tifosi sono arrivati a questa decisione la rispetto".
