Lazio, Marusic a LSC: "Ci manca cattiveria. Milinkovic e Immobile..."
14.02.2026 20:53 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Ai microfoni di Lazio Style Channel dopo Lazio – Atalanta è intervenuto Adam Marusic per commentare la sconfitta contro i bergamaschi per 2-0: “Una partita difficile ma siamo stati dentro tutto il tempo creando tante occasioni senza far gol, questo ci manca, dobbiamo essere più cattivi sotto porta.
Record di presenze? Per me è importante, ho sempre dato tutto, alla fine superare immobile leggenda e Sergej è una cosa importante, spero di poter farne anche altre.
Ho firmato per altri due anni, sono sicuro che con i nuovi alla fine possiamo avere una squadra molto competitiva per il prossimo anno. Sono tutti giovani e saranno troppo importanti per noi, per questa squadra”.