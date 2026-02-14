Lazio, Sarri a LSC: "Meritavamo di più. Semifinale? Possiamo giocarcela"
Nel post-partita di Lazio - Atalanta, gara vinta per 0-2 dai bergamaschi, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la sfida. Ecco di seguito le sue parole:
"Penso che meritavamo molto di più, un partita finita 18 tiri a 7, hanno tirato 2-3 volte nello specchio. Rimane il rammarico per il risultato ma non per la prestazione. Partita di grande intensità, i ragazzi non hanno mollato niente fino al 95', non ci deve lasciare retropensieri negatvi, abbiamo giocato su buoni livelli, risultato immeritato. Semifinale? Mancano tante partite, la sensazione è che noi possiamo giocare con questo avversario. Giocare con l'Olimpico pieno? Questa è una mancanza forte, inutile far finta di niente, io ai ragazzi dico sempre che questa è una delle tante difficoltà da affrontare, serve tirare dritto come se lo stadio fosse pieno, ma mi rendo conto che ci manca, e parecchio".