MIXED ZONE | Provstgaard: "Voglio diventare titolare. Tifosi? Difficile senza di loro"
Oliver Provstgaard è intervenuto anche in zona mista al termine della sconfitta contro l'Atalanta. Il difensore biancoceleste, rispondendo alle domande dei cronisti presenti, ha analizzato la partita di questa sera e la situazione attuale di casa Lazio:
Come mai quest'alternanza di risultati?
"È il nostro problema in questo momento. Stiamo provando ad avere maggiore continuità, ma è un po' difficile".
Gestione del pallone in fase offensiva?
"Dobbiamo rivedere la partita e capire cosa avremmo potuto far meglio. Dobbiamo far meglio nel loro centrocampo, possiamo fare di più con la palla".
La tua ambizione è diventare un titolare di questa squadra?
"Questo è il mio obiettivo, il mister deciderà quando sarà il mio momento. Sono felice dell'opportunità che mi ha dato l'allenatore di giocare 90 minuti contro l'Atalanta. Sto crescendo e sono soddisfatto della mia crescita".
Il campionato per farsi trovare pronti per la Coppa Italia?
"Il campionato è importantissimo, anche se stiamo perdendo più partite. Dobbiamo essere pronti per la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta, e se vogliamo farci trovare pronti bisogna allenarsi ogni giorno con grande opportunità. Le opportunità arriveranno solamente per chi lavora".
Quanto vi sono mancati i tifosi?
"È difficile giocare quando non ci sono i tifosi. Loro ci danno qualcosa in più. Però la situazione è questa, quindi dobbiamo lavorare e far bene anche senza di loro".